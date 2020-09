Zaradi okužbe v karanteni vse več razredov in oddelkov v vrtcih

Braslovče, 4. septembra - Okužbe z novim koronavirusom se vse bolj širijo po slovenskih vrtcih in šolah. Predstavljajo tudi vse večji organizacijski problem. V prvem tednu pouka so okužbe potrdili v več vrtcih, šolah in dveh gimnazijah. Razredi, kjer so potrdili okužbe, praviloma ostajajo doma in pouk nadaljujejo od doma, prostore pa so temeljito razkužili.