Začenjajo se slovesnosti ob 90. obletnici prvega tržaškega procesa in ustrelitve bazoviških junakov

Ljubljana/Trst, 4. septembra - Letos zaznamujemo 90. obletnico prvega tržaškega procesa in ustrelitve štirih protifašističnih borcev in rodoljubov Ferda Bidovca, Frana Marušiča, Zvonimirja Miloša in Alojza Valenčiča. Osrednja slovesnost v spomin na bazoviške junake, kot je poimenovana četverica, bo v nedeljo pri Bazovici, dve slovesnosti pa bosta v Ljubljani in Kranju že danes.