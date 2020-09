Mejni prehod Verica-Čepinci od sobote spet odprt

Monošter, 4. septembra - Mejni prehod Verica-Čepinci, pomemben za porabske Slovence, bo od sobote spet odprt med 6. in 18. uro. Dvakrat dnevno bo dovoljeno tudi prehajanje meje staršem, ki otroke iz Madžarske vozijo v šolo v Prosenjakovce. Madžarska je namreč v torek zaprla meje za tujce in so sprva ostali s Slovenijo odprti le trije prehodi.