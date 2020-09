V četrtek potrdili 47 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 4. septembra - V Sloveniji so v četrtek ob 1733 testiranjih potrdili 47 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 24 oseb, trije bolniki s covidom-19 so potrebovali intenzivno nego. Umrl ni nihče, v domačo oskrbo pa so odpustili štiri osebe. Po podatkih Sledilnika za covid-19 je pri nas trenutno 505 aktivnih okužb.