Covid-19 zahteva nove poslovne modele tudi na področju prehrane

Ljubljana, 4. septembra - Epidemija covida-19 je prinesla številne spremembe na področju kmetijstva in prehrane, to pa zahteva uvajanje novih poslovnih in prodajnih modelov, je bilo slišati na konferenci Agrobiznis v organizaciji časnika Finance v Ljubljani. Prihodke v restavracijah krepijo Michelinove zvezdice, v hotelih pa inovativne novosti, kot je vinska fontana.