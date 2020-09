Konec za Murrayja, Serena Williams in Azarenka uspešni v New Yorku

New York, 4. septembra - Škot Andy Murray, nekdaj številka 1 svetovnega tenisa, se poslavlja od odprtega teniškega prvenstva ZDA. Dva dni po drami in zmagi v petih nizih je bil zanj po dobrih dveh urah igre s 6:2, 6:3 in 6:4 v drugem krogu usoden 20-letni Kanadčan Felix Auger-Aliassime.