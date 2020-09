Telekom Slovenije zagnal postopke za prodajo TS Media

Ljubljana, 4. septembra - Telekom Slovenije je začel s postopki za izvedbo procesa prodaje odvisne družbe TS Media, so po četrtkovi seji nadzornega sveta sporočili iz Telekoma Slovenije. Družba TS Media ima v lasti portal Siol, pa še portala Najdi.si in Bizi.si ter blagovne znamke Telefonski imenik Slovenije, Zunanji digitalni zasloni, 1188, Dajmedol in AdSolution.