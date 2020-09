V SMG s Sezono skupnosti

Ljubljana, 4. septembra - V Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) so 65. sezono poimenovali Sezona skupnosti. V glavnem programu je napovedanih pet premier, tu pa so še program Nove pošte in drugi programski sklopi. Novost je program za mlade, ki so ga poimenovali Mlado Mladinsko. Sezono začenjajo s Hlapci Ivana Cankarja, ki jih režira poljska režiserke Maja Kleczewska.