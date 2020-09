Remi Nemcev in Špancev v Stuttgartu

Ljubljana, 3. septembra - Nemški in španski nogometaši so se na uvodni tekmi lige narodov v elitni ligi A razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0). Nemce je na Mercedes-Benz Areni v Stuttgartu popeljal novi napadalec londonskega Chelseaja in nekdanji soigralec Kevina Kampla pri Leipzigu Timo Werner v 51. minuti, v sedmi minuti sodnikovega podaljška pa je izenačil Jose Gaya.