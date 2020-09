Newyorške borze z močnimi padci

New York, 3. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili močno v rdečem in pri tem izgubili nekaj avgustovskih pridobitev. K temu je predvsem botrovala zaskrbljenost vlagateljev, da so vrednosti delnic dvignile neupravičeno visoko glede na dolgotrajno šibkost ameriškega gospodarstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.