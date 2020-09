Bundesliga bo obdržala pet menjav, na nekaterih tekmah gledalci

Berlin, 3. septembra - Trenerji elitne nemške nogometne lige bodo lahko tudi v sezoni 2020/21 na tekmi izvedli pet menjav, kot so to lahko na obračunih po vnovičnem zagonu lige po premoru zaradi epidemije novega koronavirusa, je dejal predsednik lige Christian Seifert. Pet zamenjav bodo trenerji izvedli tudi v pokalnih tekmah in v ženski ligi.