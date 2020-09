Evropske borze navzdol; cenejša nafta, šibkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 3. septembra - Rast tečajev na pomembnejših borzah v Evropi se je danes ustavila in indeksi so se občutno znižali. Za negativni trend so po besedah analitikov krive predvsem razprodaje na borzah v ZDA, še posebej na tehnološki borzi Nasdaq. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je nekoliko znižal.