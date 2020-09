Legendarni Lineker namerava gostiti begunca na svojem domu

London, 3. septembra - Legendarni angleški nogometaš Gary Lineker je izrazil pripravljenost gostiti begunca na svojem domu. Najboljši strelec na svetovnem prvenstvu v Mehiki 1986 ter nekdanji napadalec Tottenhama in Barcelone je v preteklosti večkrat kritiziral britansko vlado zaradi njenega odnosa do migrantov, ki prečkajo Rokavski preliv, in jo označil za brezsrčno.