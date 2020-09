Vlada o razrešitvi Damjana Oražma s čela zavoda za gozdove

Ljubljana, 3. septembra - Vlada se je danes seznanila s predlogom ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandre Pivec, da Damjana Oražma razreši s položaja direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, in z razlogi za njegovo razrešitev, so po seji sporočili z vladnega urada za komuniciranje.