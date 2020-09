V prometni nesreči na Gorenjskem umrla tuj motorist in njegova sopotnica

Škofja Loka, 3. septembra - V prometni nesreči, do katere je opoldne prišlo na cesti Škofja Loka-Železniki, sta umrla tuji motorist in njegova sopotnica. Zaradi nesreče je cesta že več ur zaprta, naj bi pa promet sprostili v kratkem, so sporočili s Policijske uprave Kranj.