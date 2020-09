V stanovanju na zahodu Nemčije našli pet mrtvih otrok

Köln, 3. septembra - V mestu Solingen na zahodu Nemčije so v stanovanju v bloku danes našli pet mrtvih otrok, je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal tiskovni predstavnik policije v Wuppertalu. Umora otrok, starih od enega do osem let, je po navedbah policije osumljena njihova mati, ki je zatem skušala narediti samomor s skokom pod vlak.