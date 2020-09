Upravo za varno hrano bo kot v. d. še največ pol leta vodil Drofenik

Ljubljana, 3. septembra - Vlada je Jerneju Drofeniku še za največ pol leta podaljšala mandat vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, in sicer najdlje do 15. marca 2020. V natečajnem postopku namreč ni bil izbran noben kandidat, zato so začeli nov postopek javnega natečaja za generalnega direktorja uprave.