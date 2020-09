Vlada sprejela dveletni izvedbeni načrt resolucije o nacionalnem programu za mladino

Ljubljana, 3. septembra - Vlada je danes sprejela izvedbeni načrt za leti 2020 in 2021 Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022. Pripravili so ga v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in vključuje ukrepe s področij izobraževanja, zaposlovanja in podjetništva, stanovanjske politike, zdravja in mladinskega sektorja, so sporočili po seji vlade.