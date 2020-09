V londonski Galeriji Bastian na razstavi poustvarili Picassov atelje

London, 5. septembra - V londonski Galeriji Bastian so poustvarili Picassov atelje v vili La Californie na jugu Francije. V instalacijo so vključili od pohištva, skulptur in keramik do umetnikovih risb in fotografij umetnika. Po pisanju spletnega portala Art Daily postavitev priča o izjemni raznolikosti umetnikovega ustvarjanja. Na ogled bo do 31. oktobra.