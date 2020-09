Evropska komisija za zmanjšanje odvisnosti EU od kritičnih surovin

Bruselj, 3. septembra - Evropska komisija je danes predstavila akcijski načrt o kritičnih surovinah, ki obravnava izzive na tem področju in predlaga ukrepe za zmanjšanje odvisnosti EU od tretjih držav z diverzifikacijo oskrbe in izboljšanjem učinkovitosti virov in načeli krožnega gospodarstva. Posodobila je tudi seznam kritičnih surovin in nanj dodala recimo litij.