V Škofji Loki letos za 380.000 evrov investicij v šole in vrtce

Škofja Loka, 6. septembra - Po lanski sedemmilijonski investiciji v nov vrtec Kamnitnik se je škofjeloška občina tudi letos lotila nekaterih investicijsko-vzdrževalnih del na osnovnih šolah in vrtcih, vendar v bistveno manjšem finančnem obsegu. Celotni letos opravljeni investicijski in vzdrževalni stroški so znašali približno 380.000 evrov, so sporočili iz Občine Škofja Loka.