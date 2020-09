Ljubljanska Drama v novo sezono z Mouawadovimi Požigi

Ljubljana, 4. septembra - S prvo slovensko uprizoritvijo dramskega besedila Wajdija Mouawada Požigi v SNG Drama Ljubljana drevi vstopajo v sezono 2020/2021. Predstavo, ki bo uprizorjena na velikem odru, je režirala Nina Rajić Kranjac. Po njenih besedah je Mouawad kot avtor hkrati nežen in brutalen, poetičen in zelo političen, v tej neulovljivosti pa navdihujoč in izzivalen.