V stanovanju na zahodu Nemčije našli pet mrtvih otrok

Köln, 3. septembra - V mestu Solingen na zahodu Nemčije so v nekem stanovanju v bloku našli pet mrtvih otrok, je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal tiskovni predstavnik policije v Wuppertalu. Pri tem ni pojasnil, kdo je otroke našel in koliko so stari. Prav tako ni želel dajati izjav o vzroku smrti in morebitnih osumljencih ter o starših otrok.