Javne predstavitve mnenj o investicijah v Slovensko vojsko ne bo

Ljubljana, 3. septembra - Odbor za obrambo je zavrnil pobudo, da se o predlogu zakona o investicijah v Slovensko vojsko opravi javna predstavitev mnenj. Že v izmenjavi mnenj o tem vprašanju so podali tudi stališča o predlogu, ki predvideva 780 milijonov evrov investicij v vojsko v naslednjih šestih letih. V koaliciji so ga zagovarjali, najbolj kritični so bili v Levici.