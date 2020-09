Na konferenci o raznolikih izzivih v gradbeništvu

Ljubljana, 3. septembra - Gradbeništvo je ob intenzivni gradbeni aktivnosti ter spremembah v gradbeno-prostorski in okoljski zakonodaji pred novimi izzivi, med drugim glede kadrov in izobraževanja, javnega naročanja in črpanja evropskih sredstev ter umeščanja v prostor, ugotavljajo na drugi Gradbeno-prostorsko-okoljski konferenci.