Na Hrvaškem največ novih okužb z novim koronavirusom doslej

Zagreb, 3. septembra - Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 369 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ po 25. februarju, ko so na Hrvaškem potrdili prvi primer okužbe. Zaradi covida-19 so umrli še trije bolniki, je danes sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Doslej so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 11.094 ljudeh. Umrlo je 194 bolnikov.