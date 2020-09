Sodišče oprostilo milijonarja, ki naj bi naročil umor novinarja Kuciaka

Bratislava, 3. septembra - Sodišče na Slovaškem je danes oprostilo milijonarja Mariana Kočnerja, ki naj bi stal za umorom preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke februarja 2018. Po oceni sodišča ni zadostnih dokazov, da je Kočner res naročil umora in ju plačal. Od dveh soobtoženih je bila ena prav tako oproščena, drugega pa je doletelo 25 let zapora.