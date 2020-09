BiH odpira meje za vse z negativnim testom

Sarajevo, 3. septembra - V BiH so v preteklih 24 urah potrdili 286 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, za boleznijo covid-19 je umrlo še devet ljudi. Tamkajšnje oblasti so danes napovedale, da bodo povsem odprle meje za vse tujce, ki bodo imeli negativen test za novi koronavirus. To ne velja za državljane Hrvaške, Srbije in Črne gore.