V požaru v ptujskem podjetju najmanj pol milijona evrov škode

Maribor, 3. septembra - Minulo noč je malo po polnoči zagorelo v obratu za termično pripravo hrane v enem od ptujskih podjetij. Požar so pogasili gasilci, poškodovan ni bil nihče. V požaru je po prvih ocenah nastala materialna škoda v višini od pol do milijona evrov. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, je gorelo v obratu podjetja Perutnina Ptuj.