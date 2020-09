Jana Bauer dobitnica glavne nagrade makedonskega literarnega festivala Druga zgodba

Skopje, 3. septembra - Dobitnica glavne nagrade makedonskega literarnega festivala Druga zgodba je slovenska mladinska pisateljica Jana Bauer za delo Groznovilca v Hudi hosti, so sporočili iz KUD Sodobnost International. Nagrado bodo prvič podelili mladinski avtorici. Festival, ki letos nosi naslov Zmagovalne knjige, se je v Skopju začel danes in bo potekal do sobote.