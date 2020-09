Glasbena šola Celje z novimi prostori

Celje, 5. septembra - V Glasbeni šoli Celje so v torek odprli 457 kvadratnih metrov novih prostorov, ki bodo ob povečanem vpisu otrok rešili prostorsko stisko šole in zagotovili kakovostnejše pogoje za izvajanje programa. Novi prostori so urejeni v delu stavbe na Glavnem trgu v Celju, ki se stika z glasbeno šolo.