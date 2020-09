Slovenija po letu dni čakanja dobila prva satelita v vesolju

pišeta Blaž Mohorčič in Andreja Seršen Dobaj

Kourou/Maribor, 3. septembra - Slovenija je danes po letu dni čakanja dobila svoja prva satelita v vesolju. Nanosatelit Trisat in mikrosatelit Nemo HD so po več preložitvah vendarle uspešno izstrelili davi iz Francoske Gvajane, dopoldne pa so z njima že uspešno vzpostavili prvi stik. Astrofizik Jure Japelj je dejal, da izstrelitev kaže na visoko raven slovenskega znanja.