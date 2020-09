V Tržiču letos namesto Šuštarske nedelje Šuštarski praznik

Tržič, 3. septembra - Z odprtjem obutvene razstave Raziskovanja Bosonogice in Obujčka ter koncertom Ponosni na šuštarsko tradicijo se danes v Tržiču začenja Šuštarski praznik. Ta bo nadomestil tradicionalno Šuštarsko nedeljo, ki so jo letos zaradi epidemioloških razmer odpovedali. Kljub temu bodo pripravili obutveno razstavo, šuštarski tržni dan in modno revijo.