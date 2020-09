Fides: Že od ustanovitve za ničelno toleranco do korupcije

Ljubljana, 3. septembra - Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (Fides) gibanju Zdravstvo.si, ki je v nedavnem javnem pismu obsodilo prejemanje podkupnin in korupcijo v zdravstvu, sporoča, da sami že od same ustanovitve zagovarjajo ničelno toleranco do korupcije, tako na individualni kot sistemski ravni.