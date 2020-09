V sredo ob 1653 testiranjih potrdili 53 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 3. septembra - V Sloveniji so v sredo opravili 1653 testov za novi koronavirus, kar je največ testiranj v posameznem dnevu doslej. Potrdili so 53 novih primerov okužbe. Kot je vlada objavila na Twitterju, je v bolnišnici 26 oseb s covidom-19, štiri potrebujejo intenzivno nego, tri so odpustil iz bolnišnice.