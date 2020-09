V Avstriji potrdili 403 nove okužbe z novim koronavirusom

Dunaj, 3. septembra - V Avstriji so v zadnjih 24 urah potrdili 403 nove okužbe z novim koronavirusom, zabeležili so tudi nov primer smrti zaradi covida-19 sta danes sporočili ministrstvo za notranje zadeve in ministrstvo za zdravje. Več kot polovico novih primerov, 203, so potrdili na Dunaju.