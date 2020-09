Kozlovičeva: Alternativni postopki v našem pravosodju našli svoje mesto

Ljubljana, 3. septembra - Sodobno kazensko pravo išče rešitve, ki bi poenostavile kazenski postopek, to pa omogočajo alternativni postopki, ki zadeve zaključijo brez sodne intervencije in na način, s katerim se strinjajo vsi vpleteni, je dejala ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič. Podatki kažejo, da so taki postopki v našem pravosodju našli svoje mesto, je povedala.