Projekt dolgotrajne oskrbe na Koroškem z več predlogi za področni zakon

Ravne na Koroškem, 3. septembra - Pilotni projekt s področja dolgotrajne oskrbe, ki je na Koroškem potekal zadnji dve leti, se zaključuje. Prinesel je vrsto novih spoznanj o potrebah na terenu in s tem tudi predloge za nastajajoči zakon o dolgotrajni oskrbi. Izvajalci projekta, predvsem pa številni uporabniki, so z izkušnjami in rezultati projekta zelo zadovoljni.