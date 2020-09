Kustosi virtualnih razstav Katarskega nacionalnega muzeja so bili člani javnosti

Doha, 4. septembra - Katarski nacionalni muzej (NMoQ) bo na platformi Google Arts and Culture kmalu odprl dve razstavi, katerih vsebino so zbirali člani skupnosti. Razstavi sta del širšega niza virtualnih razstav, ki so nastale s pomočjo zbiranja sredstev javnosti in s katerimi so pri muzeju začeli v začetku letošnjega leta, poroča katarska tiskovna agencija QNA.