O ljubljanskem maratonu dokončno 10. septembra, štirje scenariji

pripravil Jože Zidar

Ljubljana, 3. septembra - Usoda ljubljanskega maratona, osrednji dogodki so predvideni 25. oktobra, bo sprejeta in objavljena 10. septembra. Možni so štirje scenariji izvedbe, vse pa je v rokah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki bo dal ali zeleno luč za izvedbo ali pa bo možnost prireditve zavrnil, je pojasnil direktor maratona Gojko Zalokar.