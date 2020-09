Raziskava: Podnebne spremembe ogrožajo mali priobalni ribolov

Bern/Ljubljana, 6. septembra - Podnebne spremembe ogrožajo mali priobalni ribolov v državah v razvoju, do leta 2100 naj bi bil upad biomase rib v nekaterih tropskih regijah od 30- do 40-odstoten. Najbolj so ogrožene skupnosti, za katere je ribištvo glavni vir hrane in prihodka, ugotavlja raziskava Svetovne organizacije za varstvo narave (WWF).