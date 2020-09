Kljub odpovedi Triglav teka organizator porodnišnicam predal donacijo

Ljubljana, 3. septembra - Triglav tek, ki bi moral biti v soboto, je odpovedan in načrtovan v septembru prihodnje leto. Organizatorji so namreč presodili, da so razmere in napovedi glede novega koronavirusa preveč negotove in tvegane. Zavarovalnica Triglav je štirim porodnišnicam kljub temu podelila donacijo, kar je bil tudi namen prireditve, so sporočili iz zavarovalnice.