V celjskem vrtcu okužba pri strokovni delavki, okužba tudi v Račah

Celje, 3. septembra - V enoti Ringa raja celjskega vrtca Zarja so v sredo zabeležili okužbo z novim koronavirusom pri eni strokovni delavki. Po posvetu s pristojnimi Nacionalnega inštituta za javno zdravje so okužena delavka in še štiri sodelavke v 14-dnevni karanteni, prav tako 12 otrok, ki so bili v stiku z okuženo. Do okužbe zaposlenega je prišlo tudi v Račah.