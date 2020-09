V Škofji Loki kljub omejitvam nadaljujejo mednarodni projekt za aktivno staranje

Škofja Loka, 3. septembra - Pandemija povzroča težave tudi pri izvedbi mednarodnih projektov, kakršen je projekt Evropa za državljane: Mladi in starejši - aktivno staranje. Več srečanj projekta so morali odpovedati in zaprositi za podaljšanje roka izvedbe, na srečanju, ki se danes začenja v Škofji Loki, pa bodo obvezno mednarodno udeležbo zagotovili s pomočjo ambasadorjev.