Filmski festival v Benetkah se je začel pod strogimi koronavirusnimi ukrepi

Benetke, 3. septembra - Letošnje Mostre, ki se je začela v sredo, naj bi se skupno udeležilo okoli 6000 ljudi, kar je polovico manj kot ponavadi, saj so omejitve na mejah po svetu mnogim preprečile potovanje do festivala. Organizatorji skrbijo za spominjanje na in upoštevanje koronavirusnih ukrepov. Na festivalu bodo predvajali 65 filmov iz 50 držav.