Požari znotraj arktičnega kroga letos povzročili rekordne izpuste CO2

Bruselj, 3. septembra - Požari, ki so se letos razplamteli v arktičnem krogu, pri čemer nekateri še vedno niso povsem ukročeni, so že povzročili rekordne izpuste ogljikovega dioksida (CO2), s čimer so dodatno prispevali k ogljičnemu onesnaženju, ki ga mora človeštvo nujno zajeziti, opozarjajo pristojni v EU.