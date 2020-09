Počivalšek: Z izstrelitvijo satelitov se piše zgodovina

Ljubljana, 3. septembra - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je ob današnji izstrelitvi prvih slovenskih satelitov Nemo HD in Trisat zapisal, da se piše zgodovina. "Slovenija se je s tem pridružila krogu držav z delujočimi sateliti v vesolju, kar je vrhunski dosežek in na kar moramo biti izjemno ponosni!" je poudaril na Twitterju.