Evropske borze z rastjo v nov dan; evro nižje

London/Frankfurt/Pariz, 3. septembra - Evropske borze so današnje trgovanje začele z rastjo indeksov. Sledile so pozitivnim trendom z newyorških borz, kjer je sta indeksa S&P 500 in Nasdaq znova podirala rekorde. Evro je dopoldne v primerjavi z ameriškim dolarjem padel na najnižjo vrednost ta teden.