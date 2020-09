Ljubljana, 3. septembra - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec se bo danes ob 18. uri v Botaničnem vrtu na Ižanski cesti 15 udeležila podelitve Preglove nagrade Kemijskega inštituta za izjemne dosežke in razglasitev prejemnika doktorske štipendije Janka Jamnika za perspektivnega mladega raziskovalca, so sporočili z inštituta.