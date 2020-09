V sredo nove okužbe potrdili v 30 občinah, 14 v Ljubljani

Ljubljana, 3. septembra - V sredo so okužbe z novim koronavirusom odkrili v kar 30 občinah po državi. Znova je bilo največ primerov, skupaj 14, v Ljubljani, kjer je trenutno skoraj sto okuženih. Tri nove okužbe so potrdili v občini Maribor, po dve pa v Šentjurju, Lendavi in na Igu. Poleg Ljubljane je največ aktivnih okužb v Celju in Mariboru, po 22.